Aydın'da 2 otomobile düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin 8 kişi tutuklandı Aydın'da seyir halindeki iki otomobile düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Aydın'da seyir halindeki iki otomobile düzenlenen ve 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.

Kuşadası'ndaki bir eğlence mekanı önünde 19 Kasım'da iki grup arasında çıkan kavga sonrası olay yerinden ayrılan kişilerin bulunduğu iki otomobile Kuşadası-Söke Çevre Yolu'nda silahla ateş edilmesi sonucu M.C.T. ve O.T'nin yaralanması üzerine polislerce çalışma başlatıldı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, saldırıya ilişkin Ö.E, Ö.A, T.A, G.O, İ.K, R.Ç, Z.Y. ve M.S.S’yi yakaladı.

Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri hakimlikçe tutuklandı.

Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.