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        Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 12:04 Güncelleme: 29.10.2023 - 12:04
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        Nazilli Belediyespor rahat nefes aldı
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        TFF2'nciLig Beyaz Grup'ta deplasmanda 1461 Trabzon'u 2-0 yenen Nazilli Belediyespor kötü gidişata dur dedi. Üst üste Kırklarelispor ve Zonguldak Kömürspor maçlarını kaybedip zirve yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlılar Trabzon'da kazanıp yeniden umutlandı. Teknik direktör Ali Kemal Yavuzyiğitoğlu bu maça çok iyi hazırlandıklarını belirterek, "Buradan başarılı bir sonuç alacağımıza inanıyordum. Çocuklar da bunu inandı. Herkes çok özverili oynadı. Biz birlikte oynamayı başardığımız sürece herkese meydan okuruz. Tüm oyuncularımız saha içerisinde görevlerini yaptı. Saha içinde basmadık yer bırakmadık. Bunun için tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK

        2023-10-29 12:03:38

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