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        Efeler 09 koltuk peşinde

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Batman Petrolspor'a farklı yenilerek zirveye çıkma fırsatını tepen Efeler 09 SFK yarın Ergene Velişemespor'a liderliği bu kez devralma hedefiyle konuk olacak. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Haftaya 15 puanla giriş yapan Aydın ekibi deplasmanda galip gelmesi durumunda grupta yeni lider olacak. Efeler hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup olarak elenmişti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 10:53 Güncelleme: 05.11.2023 - 10:53
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        Efeler 09 koltuk peşinde
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         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta evinde Batman Petrolspor'a farklı yenilerek zirveye çıkma fırsatını tepen Efeler 09 SFK yarın Ergene Velişemespor'a liderliği bu kez devralma hedefiyle konuk olacak. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'ndaki maç saat 14.00'te başlayacak. Haftaya 15 puanla giriş yapan Aydın ekibi deplasmanda galip gelmesi durumunda grupta yeni lider olacak. Efeler hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası'nda Süper Lig temsilcisi Gaziantep FK'ya 4-0 mağlup olarak elenmişti.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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