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        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (3)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2023 - 14:00 Güncelleme: 05.11.2023 - 14:05
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        Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (3)
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        '10ARAÇÇAYA YUVARLANMIŞ'

        Aydın'ın Söke ilçesi Demirçay Mahallesi'nde otomobili sel sularına kapılan Resul Anedar, yaşadıklarını anlattı. Nişandan çıktıktan sonra otomobili ile eve gidip, yattığını belirten Anedar, "Eve gittiğimde sağanak başlamıştı. Normal bir yağmur sandım. Böyle bir olay yaşanacağını düşünmedim. Uyudum. Bir süre sonra dışarıdan gelen sesleri duyup, kalktım. Otomobil, park ettiğim yerde yoktu. Su basınca otomobilim ile 10 araç, çaya yuvarlanmış. Hepsi pert durumda. İçerisinde 3 kişi olan otomobil de çaya sürüklenmiş, 2 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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