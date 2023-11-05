Aydın'da sağanak sele neden oldu: 2 ölü, 2 kayıp (3)

'10ARAÇÇAYA YUVARLANMIŞ'

Aydın'ın Söke ilçesi Demirçay Mahallesi'nde otomobili sel sularına kapılan Resul Anedar, yaşadıklarını anlattı. Nişandan çıktıktan sonra otomobili ile eve gidip, yattığını belirten Anedar, "Eve gittiğimde sağanak başlamıştı. Normal bir yağmur sandım. Böyle bir olay yaşanacağını düşünmedim. Uyudum. Bir süre sonra dışarıdan gelen sesleri duyup, kalktım. Otomobil, park ettiğim yerde yoktu. Su basınca otomobilim ile 10 araç, çaya yuvarlanmış. Hepsi pert durumda. İçerisinde 3 kişi olan otomobil de çaya sürüklenmiş, 2 kişi hayatını kaybetti" diye konuştu.