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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 2´nci gün

        AYDIN'ınSöke ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan çiftçi Ali Alptekin (49) için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.11.2023 - 12:20 Güncelleme: 06.11.2023 - 12:25
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        Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 2´nci gün
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        AYDIN'ınSöke ilçesinde 3 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketinde kaybolan çiftçi Ali Alptekin (49) için sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı.

        Kentte dün saat 02.30 sıralarında etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde çok sayıda araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Demirçay Mahallesi'nde bir akrabalarının nişanına katıldıktan sonra otomobille dönüşe geçen Erhan Kavaklıçay (18), Hacer Alptekin (53) ve eşi Ali Alptekin ile Güneyyaka Mahallesi'nde Nurten Sivritaş (70) sele kapılıp kayboldu. Ekiplerin arama-kurtarma çalışmalarında Erhan Kavaklıçay, Hacer Alptekin ve Nurten Sivritaş'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Kayıp Ali Alptekin'i arama çalışmaları gece geç saatlere kadar sürdü ancak bir sonuç alınamadı. Aramalara dün gece ara verildi.

        ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YENİDEN BAŞLATILDI

        Bugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte bölgede arama kurtarma çalışması yeniden başlatıldı. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri ile jandarma komandolar tarafından yürütülen çalışmalara su altı ekipleri ve cayrokopter de destek veriyor. Sel sularına kapılan araçları bulundukları yerden kaldırma çalışmaları ise iş makineler, çekici ve vinç yardımıyla sürüyor.

        Bu arada Aydın Valiliği koordinesinde sel felaketi yaşanan ilçelerde hasar tespit çalışmalarına başlandığı bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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