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        Efeler sonunda zirvede

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.11.2023 - 12:31 Güncelleme: 07.11.2023 - 12:35
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        Efeler sonunda zirvede
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup'ta bu sezon liderlik fırsatını defalarca tepen Efeler 09 SFK, hedefine Ergene Velimeşespor deplasmanında ulaştı. Rakibini tek golle mağlup eden Aydın ekibi 18 puana yükselip grupta ilk kez zirveye çıktı. Daha önce iç sahada üst üste iki maçta öndeyken uzatma dakikalarında kalesinde gol görerek beraberliği razı olup koltuğu tepen, geçen hafta da evinde Batman Petrolspor'a farklı yenilip liderliği kaçıran Efeler, bu kez son dakikada gülen taraf oldu. Efeler'in kalecisi Mert, 90+7'nci dakikada rakibin kullandığı penaltıda gole izin vermeyip takımını grup liderliğine taşıdı.

        Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, "Aydın'a hak ettiğimiz 3 puanla lider olarak dönmenin gururunu yaşıyoruz" dedi.

        Kanber, "Sahada iyi mücadele ettik. İlk yarıda erken bulduğumuz golün ardından benzer pozisyonlar yakaladık. Bulduğumuz bu pozisyonları değerlendirebilseydik maçın sonucu farklı olabilirdi. 90+7´de talihsiz bir penaltı kararı çıktı. Kalecimiz Mert gole izin vermedi. Güzel bir galibiyet aldık. Bütün oyuncularımızı tek tek kutluyorum. Bizi her zamanki gibi yalnız bırakmayan taraftarımıza da çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        KAPTANIN BURNUNDA KIRIK

        Efeler 09 SFK'da Ergene Velimeşespor maçının 52´nci dakikasında takım kaptanı Sabutay Alper Bayülken, hava topu mücadelesinde rakibinden aldığı dirsek darbesi sonucunda oyundan çıkarak ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda Sabutay'ın burnunda kırık tespit edildi. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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