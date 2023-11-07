Aydın'da 3 kişinin öldüğü selde kayıp çiftçiyi arama çalışmalarında 3'üncü gün (2)

SELİNBİLANÇOSUORTAYA ÇIKTI

Aydın Valiliği, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin de kaybolduğu sele ilişkin açıklama yaptı. 64 konut, 20 ahır ile 11 iş yerinin zarar gördüğünün belirtildiği açıklamada, "Yoğun yağış sonrası arama ve kurtarma ekipleri ile iş makinaları derhal olay yerlerine yönlendirildi. Söke ilçesi Güneyyaka, Bağarası, Güzeltepe, Yeniköy, Demirçay ve Kisir Mahallesi'nde toplamda 30 konut, 12 depo, 13 ahır ve 3 ticarethane az hasarlı, 1 konut, 2 ahır ve 2 depo ağır hasarlı, 5 ahır, 1 depo ve 11 bahçe duvarının yıkık olduğu tespit edilmiştir. Kisir ve Demirçay Mahallesi'nde 6 iş yeri, toplam 31 araba ve traktör hasar gördü. Koçarlı ilçesi Haydarlı, Yağhanlı, Boydere, Akmescit, Dereköy Mahallesi'nde toplamda 12 konut, 1 kamyonet, 1 motosiklet hasar gördü. Karpuzlu ilçesi Hatıpkışla, Cumalar, Umcular Mahallesi'nde toplamda 21 konut, 2 iş yeri ile toplamda 4 araba ve traktörün hasar gördüğü tespit edilmiştir" denildi.

'39 HAYVAN TELEF OLMUŞTUR'

Toplamda 39 hayvanın da sele öldüğünün aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi: "Tarımsal ve hayvansal zararların tespiti amacıyla Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin sahada yürüttüğü ön hasar tespitlerine göre ise ilçelerimizde toplam 3 bin 707 dekar tarım arazisinde ürün kaybı olmuş, küçük ve büyükbaş olmak üzere toplam 39 hayvan telef olmuştur. Hasar tespit çalışmaları kapsamında Tarım ve Orman Müdürlüğü, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ve ilgili tüm kurumlar saha çalışmalarına devam etmektedir. Yaşanan sel afetinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 3 vatandaşımız tedavi gördükleri hastaneden taburcu olmuştur. Kaybolan 1 vatandaşımızı 07.11.2023 itibariyle 188 personel, 2 arama kurtarma köpeği ve 2 dron ile arama faaliyetlerine devam edilmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına baş sağlığı dileriz."

TOPRAĞA VERİLDİ

Öte yandan Söke ilçesi Güneyyaka Mahallesi'nde sel sularına kapılarak hayatını kaybeden Nurten Sivritaş'ın (70) cenazesi, öğle vakti Hacılar Camisi'nde kılınan namazın ardından Granta Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye Aydın Valisi Yakup Canbolat, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Söke Kaymakamı Ali Akça, Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Burhan CEYHAN-İslam KELEŞ/AYDIN,