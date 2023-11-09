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        Efeler 09´da Furkan Tuşik sevinci

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2023 - 10:42 Güncelleme: 09.11.2023 - 10:45
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        Efeler 09´da Furkan Tuşik sevinci
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        TFF3'üncüLig 2'nci Grup´ta liderliği devralan Efeler 09 SFK´nın başarılı oyuncusu Furkan Tuşik, aylar sonra sahalara dönmeye hazırlanıyor. Geçen sezon geçirdiği sakatlık nedeniyle uzun süre sahalardan uzak kalan Furkan´ın iyileşerek takımla birlikte çalışmaya başlaması büyük sevinç yarattı. Efeler 09 SFK'nın geçen sezon 26 Mayıs'ta evinde Artvin Hopaspor'u 1-0 yenerek elediği Play-Off çeyrek final maçında takımının galibiyet golünü atan 30 yaşındaki orta sahanın gol pozisyonunda çapraz bağları koptu. Ameliyat olarak 6 ay sahalardan uzak kalan Furkan, uzun süreli tedavisinin ardından takımla çalışmalara katıldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

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