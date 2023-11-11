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        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.11.2023 - 12:08 Güncelleme: 11.11.2023 - 12:08
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        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
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        SULTANLARLigi'ndegeçen hafta deplasmanda Beşiktaş'a 3-0 yenilerek 12'nci sırada yer bulan Aydın Büyükşehir Belediyespor, yarın evinde 10'uncu basamaktaki Galatasaray'la kozlarını paylaşacak. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın bilet fiyatları tam 120, öğrenci 80, misafir 200 TL olarak belirlendi. Aydın temsilcisi 6 müsabakada 1 galibiyet alırken, Galatasaray aynı periyotta 2 galibiyet elde etti. 

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

        2023-11-11 12:05:06

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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