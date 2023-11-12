Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Efeler 09 SFK - Silifke Belediyespor: 4-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 16:18 Güncelleme: 12.11.2023 - 16:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efeler 09 SFK - Silifke Belediyespor: 4-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:İncirliovaAhmet Yaşar Kocabıyık

        EFELER 09 SFK: Kemal - Köksal, Enver (Dk. 40 Furkan Çarkçı), Enescan, Furkan Külekçi, Burak (Dk. 76 Atakan), Muhammed, Tugay (Dk. 67 Soner), Hakan Can, Uğur (Dk. 67 Berkan), Tayyip (Dk. 76 Mert)

        SİLİFKE BELEDİYESPOR: Rasim - Cenk, Erhan, Anıl (Dk. 75 Furkan), Ahmet, Suat, İbrahim (Dk. 46 Mustafa), İhsan, Dede, Emin Can, Halil (Dk. 54 Emirhan)

        GOLLER: Dk. 47 Tayyip, Dk. 67 Soner, Dk. 88 ve 90+4 Atakan (Efeler 09 SFK), Dk. 74 (Pen.) Dede (Silifke Bld)

        SARI KARTLAR: Enver, Uğur, Soner (Efeler 09 SFK), Dede, Erhan, Cenk (Silifke Bld)

        KIRMIZI KARTLAR: Dk. 59 Erhan, Dk. 81 Dede (Silifke Bld)

         

        TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ergene Velimeşespor deplasmanındaki galibiyetle liderliği devralan Efeler 09 SFK, evinde Silifke Belediyespor'u da farklı yenerek koltuğunu korudu: 4-1. Efeler'in gollerini 47'nci dakikada Tayyip, 67'nci dakikada Soner, 88 ve 90+4'üncü dakikalarda Atakan attı. Silifke'nin tek golü 74'üncü dakikada penaltıdan Dede'den geldi. Konuk ekip 59'uncu dakikada Erhan, 81'inci dakikada ise Dede'nin kırmızı kart görmesiyle maçı 10 kişi tamamladı. Bu skorla lider Efeler puanını 21 yaptı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - Burhan CEYHAN / AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Saldırılar şiddetlenerek sürüyor, hastanelerde ağır hasar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yargıtay ve AYM açıklaması
        İlk düdük geldi!
        İlk düdük geldi!
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        "İsrail savaş suçu işliyor"
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Arda Güler'in sakatlığı kriz çıkardı!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        Yeni hafta sağanak ile başlayacak!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        NASA görüntüsü ortaya çıkardı! Arin de kuruyor!
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        Avrasya Tüneli'nde geçiş rekoru
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        "1990'larda her şey daha samimiydi"
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Asena'nın ölümünde korkunç iddia!
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Günde 170 bin kez 'Parladı'
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        Ünlü fotoğrafçıyı öldüren İranlı kadını mail adresi yakalattı!
        O pozisyonlar penaltı mı?
        O pozisyonlar penaltı mı?
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Hikayede varlar, vergide yoklar
        Kartal kararını verdi!
        Kartal kararını verdi!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        MİT ve Emniyet'ten İstanbul'da DEAŞ operasyonu!
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Ortadoğu ve Filistin uzmanı Evangelos Venetis: Hamas’ın yaptığı bir yanıt vermekti, İsrail ise soykırım suçu işliyor
        Dikeyin dairesi
        Dikeyin dairesi
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

        Benzer Haberler

        Aydın'da trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı
        Aydın'da trafik kazasında 1'i polis 3 kişi yaralandı
        Bölgesel Amatör Lig maçında kavga
        Bölgesel Amatör Lig maçında kavga
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Aydın'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın'ın ilçelerinde fidanlar toprakla buluştu
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın evinde Galatasaray'la oynuyor
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...
        Aydın'daki Ortaklar Genç Ofis, kırsal mahalle ilkokulunda etkinlik düzenled...