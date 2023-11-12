Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2 Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda 144 dakika süren maçın setleri 25-23, 18-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük skorlarla bitti.

Bu sonuçla Aydın ekibi ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,