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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2

        Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2023 - 17:58 Güncelleme: 12.11.2023 - 17:58
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        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Galatasaray: 3-2
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        Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor evinde Galatasaray'ı son iki seti büyük çekişmeye sahne olan maçta 3-2 mağlup etti.

        Mimar Sinan Spor Salonu'nda 144 dakika süren maçın setleri 25-23, 18-25, 25-16, 23-25 ve 16-14'lük skorlarla bitti.

        Bu sonuçla Aydın ekibi ligdeki ikinci galibiyetini aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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