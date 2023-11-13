Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı AYDIN'ınNazilli ilçesinde, bir restorana sigara denetimi yapmak için gelen sivil polis ile tesadüfen işletmede olan ve o anları görüntüleyen gazeteciyi darbedip, cep telefonundaki görüntüleri sildiren restoran sahibi, 2 yakını ve aralarında çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen restoran sahibinin yakını Uğur Kılınç tutuklanırken, oğlu C.O.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

AYDIN'ınNazilli ilçesinde, bir restorana sigara denetimi yapmak için gelen sivil polis ile tesadüfen işletmede olan ve o anları görüntüleyen gazeteciyi darbedip, cep telefonundaki görüntüleri sildiren restoran sahibi, 2 yakını ve aralarında çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen restoran sahibinin yakını Uğur Kılınç tutuklanırken, oğlu C.O.K adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 şüphelinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Olay, önceki gün saat 23.30 sıralarında bir restoranda meydana geldi. Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri bir restorana sigara denetimi için gitti. Denetim sırasında polis memurları ile restoran sahibi O.K.G. arasında tartışma çıktı. İddiaya göre, tartışmaya, restoran sahibinin yakını olduğu öğrenilen Uğur Kılınç ve oğlu C.O.K de dahil oldu.

Uğur Kılınç sivil polislerden birini darbetti. Bu sırada restoranda arkadaşının doğum günü için bulunan yerel Nazilli Havadis Gazetesi muhabiri Günay Papuşçu ise yaşanan kavgayı cep telefonu ile görüntüledi. Gazetecinin kavgayı görüntülediğini fark eden restoran sahibi ve garsonlar Papuşçu'yu yaka paça zorla merdiven boşluğuna götürdü. Burada gazeteci Papuşçu darbedilip, cep telefonundaki görüntüler silindi. Polis ekipleri, restoran sahibi O.K.G.'yi, yakını Uğur Kılınç ve oğlu C.O.K. ile 4 çalışanını gözaltına aldı. Gazeteci Günay Papuşçu hastaneden darp raporu alarak, şikayetçi oldu.

Kavga anının ve gazetecinin restoran sahibi ve garsonlar tarafından zorla merdiven boşluğuna götürülmesi, restoranın güvenlik kamerasına yansıdığı da ortaya çıktı.

BABA TUTUKLANDI, OĞLU ADLİ KONTOL ŞARTIYLA SERBEST BIRAKILDI

Polisteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Uğur Kılınç çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, oğlu C.O.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Restoran sahibi O.K.G. ile 4 çalışanının polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

'SİLMESEYDİM LİNÇ EDİLECEKTİM'

Bir süre önce askerden gelen arkadaşına doğum günü sürpriz yapmak istediği için restorana gittiklerini söyleyen gazeteci Günay Papuşçu, "Pasta keseceğimiz sırada bir kargaşa gördüm. Gazeteci refleksi ile olay yerine yaklaştım. Birçok olaydan tanıdığım polis ağabeyimize bir yumruk atıldığını ve kaşının açılarak kanamaya başladığını gördüm ve hemen telefonumla olayı görüntülemeye başladım. 10-15 fotoğraf ve video çektikten sonra iş yeri müdürü olduğunu öğrendiğim ve etrafındaki 5-6 kişi üzerime yürüyerek yaka paça beni üst kata çıkan merdiven boşluğuna götürerek tehdit etmeye başladılar. Hatta bu sırada gömleğim yırtıldı, kolyem koptu ve kayboldu. Görüntüleri zorla tehdit ederek önce galeriden ardından da çöp kutusundan sildirdiler. Silmeseydim beni orada linç edeceklerdi, çünkü gözleri dönmüştü. Ardından takviye polis ekipleri geldi" diye anlattı.