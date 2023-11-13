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        Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.11.2023 - 20:18 Güncelleme: 13.11.2023 - 20:18
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        Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı (2)
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        5ŞÜPHELİSERBET 

        Aydın'da bir restoranda, polis ve gazeteciye saldırı olayında gözaltındaki işyerinin sahibi O.K.G. ile 4 çalışan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 Şüpheli mahkemedeki ifadelerini ardından serbest bırakıldı.

        RESTORAN SAHİBİNİN YAKINI TUTUKLANMIŞ OĞLU SERBEST KALMIŞTI

        Nazilli ilçesinde, bir restorana sigara denetimi yapmak için gelen sivil polis ile tesadüfen işletmede olan ve o anları görüntüleyen gazeteciyi darbedip, cep telefonundaki görüntüleri sildiren restoran sahibi, 2 yakını ve aralarında çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen restoran sahibinin yakını Uğur Kılınç tutuklanmış, oğlu C.O.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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