Restoranda denetime giden polis ve gazeteciye saldırı: 7 gözaltı (2)
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Aydın'da bir restoranda, polis ve gazeteciye saldırı olayında gözaltındaki işyerinin sahibi O.K.G. ile 4 çalışan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 Şüpheli mahkemedeki ifadelerini ardından serbest bırakıldı.
RESTORAN SAHİBİNİN YAKINI TUTUKLANMIŞ OĞLU SERBEST KALMIŞTI
Nazilli ilçesinde, bir restorana sigara denetimi yapmak için gelen sivil polis ile tesadüfen işletmede olan ve o anları görüntüleyen gazeteciyi darbedip, cep telefonundaki görüntüleri sildiren restoran sahibi, 2 yakını ve aralarında çalışanlarının da bulunduğu 7 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden, adliyeye sevk edilen restoran sahibinin yakını Uğur Kılınç tutuklanmış, oğlu C.O.K adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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