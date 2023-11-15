Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın merkezli haraç çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon

        AYDINmerkezli 4 ilde tehditle eğlence yerlerinden haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 19:38 Güncelleme: 15.11.2023 - 19:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın merkezli haraç çetesine 4 ilde eş zamanlı operasyon
        ABONE OL
        ABONE OL

        AYDINmerkezli 4 ilde tehditle eğlence yerlerinden haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalıştıkları belirlenen bir suç çetesine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri Didim ilçesinde, eğlence yerlerinden zorla haraç isteyen, vermek istemeyenlerin ise işyerlerini ellerinden almaya çalışan bir suç çetesine yönelik bugün sabah saatlerinde Aydın başta olmak üzere Muğla, İzmir ve İstanbul'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 1 uzun namlulu otomatik tüfek, 4 tabanca, 30 tabanca fişeği ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Çete üyesi oldukları belirlenen M.S.G., M.C.C., B.E., D.A. ve M.K. gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Kanserli çocuklar Türkiye'ye geliyor
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Koyun otlatırken dehşeti yaşadılar!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Kadıköy'de bisikletli kadını taciz etmişti! Flaş gelişme!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Ocak operasyonu! Orta sahaya iki aday
        Mahkemeden ret!
        Mahkemeden ret!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Halıya sarıp kaçırdılar, asitle erittiler!
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Uçan taksi 10 dakikada 40 kilometre gidecek
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Beşiktaş'a Arjantinli sağ bek!
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Tel Aviv'den Kudüs'e 5 günlük yürüyüş
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Kerem Aktürkoğlu için flaş ayrılık iddiası!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Bahar ve Nihal Candan kardeşlerle ilgili davada sıcak gelişme!
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Ünlülerin Gazze desteği sürüyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze mesajı
        Adriana Lima'nın değişimi
        Adriana Lima'nın değişimi
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        Galatasaray'da Caner Erkin sürprizi!
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        The Economist'ten 2024'ün şifreleri
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Türkiye Yeşil Fonu kurulacak
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Emil Breivik'in menajeri İstanbul'da!
        Hedef 150 yıllık dev olmak
        Hedef 150 yıllık dev olmak

        Benzer Haberler

        Aydın'da eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 kişi g...
        Aydın'da eğlence mekanlarına zorla el koymaya çalıştığı iddiasıyla 5 kişi g...
        Aydın'da eşini bıçaklayan kadın, bir kadını da yaraladı
        Aydın'da eşini bıçaklayan kadın, bir kadını da yaraladı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı
        Aydın Büyükşehir Belediyesi, Yenipazar'da sebze fidesi dağıttı
        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Aydın'da pikapla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle ağır yaralayan amatör güreşçinin 8 yıla...
        Trafikte tartıştığı kişiyi kündeyle ağır yaralayan amatör güreşçinin 8 yıla...
        Nazilli Belediyespor Şükrü Akar'a emanet
        Nazilli Belediyespor Şükrü Akar'a emanet