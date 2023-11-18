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        Aranan 7 şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı

         AYDIN'ınSökeilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, aralarında ihraç asker ve öğretmenlerin de olduğu 7 şüpheli yakalandı, 5 organizatör de gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i organizatör, 9'u tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 13:08 Güncelleme: 18.11.2023 - 13:10
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        Aranan 7 şüpheli, yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalandı
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         AYDIN'ınSökeilçesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan, aralarında ihraç asker ve öğretmenlerin de olduğu 7 şüpheli yakalandı, 5 organizatör de gözaltına alındı. Şüphelilerden 5'i organizatör, 9'u tutuklandı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Söke'de, FETÖ/PDY şüphelilerinin Yunanistan adalarına kaçacağı bilgisine ulaştı. Dün akşam saatlerinde operasyon yapan polis ekipleri 7 şüpheliyi, sahilde kaçma hazırlığındayken yakaladı. Şüphelilerin kimlik kontrollerinden N.E.'nin 7 ayrı suçtan hakkındaki kesinleşmiş 22 yıl 4 ay hapis cezası, F.A.'nın 7 ayrı suçtan toplam 8 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası, Baygaralar suç örgütü üyesi E.Ş.'nin cinayet, İ.T.'nin PKK terör örgütü üyesi olmak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan ihraç teğmen İ.Ç. ile öğretmenlikten ihraç S.Y.'nin FETÖ/PDY´ye üye olmak suçlarından arandığı belirlendi. Yanlarındaki Ş.K., C.B., H.F., V.G. ve S.D.'nin insan kaçakçılığı organizatörü olduğu suçlamasıyla gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden organizatörler Ş.K., C.B., H.F., V.G., S.D. ile E.Ş., N.E., S.Y. ve F.A. tutuklandı. İ.Ç. adli kontrol şartıyla olmak üzere 3 kişi ise serbest bırakıldı.

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