Nazilli Belediyespor - Diyarbekirspor: 2-1

STAT:İlçe

HAKEMLER:Berkay Erdemir, Ahmet Şimşek, Uğur Başdaş

NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer - Baran, Yunus Emre, Ekrem, Özkan, Recep Efe, Anıl (Dk. 70 Tibet), Ali, Ahmet (Dk. 87 Serhat), Salih (Dk. 85 Barış), Cemil (Dk. 46 Süleyman)

DİYARBEKİRSPOR: Mehmet - İsmail, Savaş, Tolga, Canberk, Hasan Hüseyin, Serhat, Azad (Dk. 33 Bünyamin), Burak (Dk. 70 Muhammed), Berkay (Dk. 71 Cem), Berat Ali (Dk. 52 Ozan)

GOLLER: Dk. 47 Ahmet, Dk. 80 Salih (Nazilli Belediyespor) - Dk. 90 (P.) Ozan (Diyarsekirspor)

SARI KARTLAR: Cemil, Ali, Ahmet, Yunus Emre (Nazilli Belediyespor) - Savaş (Diyarbekirspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son iki maçını yenilgiyle tamamlayıp üst sıralardan uzaklaşan Nazilli Belediyespor kötü gidişatını Diyarbekirspor maçında durdurdu. Evinde rakibini 2-1 yenen siyah-beyazlılar zirve yarışında yeniden umutlandı. İlk yarısı golsüz sona eren maçın 47'nci dakikasında Ahmet, Nazilli Belediyespor'u öne geçiren golü kaydetti: 1-0. Siyah-beyazlılar 80'inci dakikada Salih'in golüyle çok rahatladı: 2-0. Diyarbekirspor 90'ıncı dakikada Ozan'ın penaltıdan kaydettiği golle umutlandı ancak kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, ev sahibi Nazilli Belediyespor kritik galibiyete uzandı. Bu sonuçla Nazilli ekibi 25 puana yükselirken, konuk Diyarbekirspor ise 16 puanda kaldı.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın / Nazilli - Bahattin ALBAYRAK / NAZİLLİ,