Efeler 09'da orta sahaya takviye

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekiplerinden Efeler 09 SFK, Adıyaman FK'dan 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Alpay Eroğlu'nu kadrosuna kattı.

Futbola İzmir'de başlayan Alpay sırasıyla Altınordu, Altay, Kızılcabölükspor ve son olarak Adıyaman FK'da top koşturdu. Alpay Eroğlu futbol kariyerinde 2'nci Lig'de 6, 3'üncü Lig'de 54, Türkiye Kupası'nda 3 kez forma giydi.

DHA-Spor - Türkiye-Aydın -

2024-01-19 16:14:24