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        Aydın´da bir fabrikada 10 ton 960 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi

         AYDIN´ınİncirliova ilçesinde, sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 10 ton 960 litre sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekiplerince alınan numuneler tahlile gönderilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 18.01.2024 - 23:45
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        Aydın´da bir fabrikada 10 ton 960 litre sahte zeytinyağı ele geçirildi
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         AYDIN´ınİncirliova ilçesinde, sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen iş yeri ve depolarda yapılan aramalarda 10 ton 960 litre sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağı ele geçirildi. Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekiplerince alınan numuneler tahlile gönderilirken, iş yeri sahibi gözaltına alındı.

        İncirliova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçede bir iş yerinde çiçek ve pamuk yağı karışımı ile yapıldığı öne sürülen sahte zeytinyağı imalatı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan araştırma sonucunda nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı'ndan alınan arama izninin ardından polis ekipleri, saat 19.30 sıralarında Namık Kemal Caddesi üzerinde bulunan bir iş yerine operasyon düzenledi.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekiplerinin de bulunduğu operasyonda, iş yerinde yapılan aramalarda 5 litrelik 2 bin 192 teneke içerisinde 10 ton 960 litre pamuk ve çiçek yağı karışımı ile yapıldığı değerlendirilen sahte zeytinyağı ele geçirildi. Sahte olduğu değerlendirilen zeytinyağları yediemine alındı. Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü ekipleri, inceleme yapmak için yağdan numune aldı.

        İş yeri ve depolar polis tarafından mühürlenirken, işyeri sahibi ise ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. 

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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