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        Aydın'da jandarma, özel eğitim gören öğrencilerle buluştu

        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, özel öğrencilerle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 09:06 Güncelleme: 19.01.2024 - 09:06
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        Aydın'da jandarma, özel eğitim gören öğrencilerle buluştu
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        Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, özel öğrencilerle bir araya geldi.

        Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı.

        Bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini, öğrenciler ilgiyle izlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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