Aydın'da jandarma, özel eğitim gören öğrencilerle buluştu

Aydın İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarmalar, özel öğrencilerle bir araya geldi.

Efeler ilçesindeki Atatürk Özel Eğitim Meslek Okulunda eğitim gören öğrencileri ziyaret eden jandarmalar, okulda bayrak ve boyama kitabı dağıttı, ekip araçlarını tanıttı.

Bomba arama ve yangın tespit köpeklerinin gösterisini, öğrenciler ilgiyle izlendi.

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