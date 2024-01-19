Aydın'da öğrenciler karnelerini aldı

Aydın'da yarıyıl tatiline başlayan öğrencilere karneleri verildi.

Kent genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede eğitim gören 878 okulda eğitim gören 199 bin 187 öğrenci karnelerini törenle aldı.

Vali Yakup Canbolat ve İl Milli Eğitim Müdürü Süleyman Ekici, Efeler ilçesinde Cumhuriyet İlkokulunda öğrencilere karne dağıttı.

Nazilli ilçesindeki Ovacık İlkokulunda düzenlenen karne törenine ise Nazilli Kaymakamı Sedat Sırrı Arısoy, Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Şimşek katıldı.

Şimşek, burada günün önemine ilişkin konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından öğrenciler, çeşitli gösteriler sundu, dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

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