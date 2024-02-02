Efeler evinde Kuşadası gurbette

TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe 1945'i 1-0 yenerek moral bulan Play-Off hattındaki Efeler 09 SFK yarın evinde son sırada yer alan Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Taraftarı önünde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar galip gelerek yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalarak 3'üncü sıraya gerileyen Kuşadasıspor ise aynı saatte bir basamak altında yer alan Silivrispor'a konuk olacak.

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