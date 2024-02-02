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        Efeler evinde Kuşadası gurbette

         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe 1945'i 1-0 yenerek moral bulan Play-Off hattındaki Efeler 09 SFK yarın evinde son sırada yer alan Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Taraftarı önünde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar galip gelerek yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalarak 3'üncü sıraya gerileyen Kuşadasıspor ise aynı saatte bir basamak altında yer alan Silivrispor'a konuk olacak.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 02.02.2024 - 12:58
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        Efeler evinde Kuşadası gurbette
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         TFF3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta deplasmanda Hacettepe 1945'i 1-0 yenerek moral bulan Play-Off hattındaki Efeler 09 SFK yarın evinde son sırada yer alan Sapanca Gençlikspor'la karşılaşacak. Ahmet Yaşar Kocabıyık Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Taraftarı önünde çıktığı son 3 maçta galibiyet yüzü göremeyen yeşil-beyazlılar galip gelerek yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. 3'üncü Grup'ta geçen hafta evinde Belediye Kütahyaspor'la 1-1 berabere kalarak 3'üncü sıraya gerileyen Kuşadasıspor ise aynı saatte bir basamak altında yer alan Silivrispor'a konuk olacak.

        DHA-Spor - Türkiye-Aydın - AYDIN,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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