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        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı

        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 18:15 Güncelleme: 01.02.2024 - 18:21
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        Aydın'da otomobille traktörün çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı
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        Aydın'ın Söke ilçesinde otomobille traktörün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Söke-Didim karayolu Bağarası Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada F.K. kontrolündeki 33 AAB 217 plakalı otomobil ile E.T'nin kullandığı 35 HN 224 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı.

        Kazada traktör sürücüsü E.T. ile otomobilde yolcu konumunda bulunan D.K, F.Ç, S.Ç. ve M.K. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye hızla gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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