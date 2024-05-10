Efeler 09 SFK - Anadolu Üniversitesi: 2-0

TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Tur rövanş maçında evinde Anadolu Üniversitesi'ni 2-0 mağlup eden Efeler 09 SFK adını grup finaline yazdırdı.

Play-Off'ta ilk turda Turgutluspor'u deplasmanda 4-1 yenerek eledikten sonra eşleştiği Anadolu Üniversitesi'ni 6 Mayıs Pazartesi günü Eskişehir'de oynanan ilk maçta 2-1 mağlup eden Aydın temsilcisi, Nazilli İlçe Stadı'ndaki rövanşı da 5'inci dakikada Tayyip Mevlüt Kaya ve 74'üncü dakikada Enescan Özdemir'in golleriyle kazanıp tur atladı. Efeler 09 SFK'nın rakibi grupta normal sezonu ikinci sırada tamamlayan Elazığspor oldu. İki takım arasındaki ilk maç 15 Mayıs Çarşamba günü Aydın'da, rövanş ise 20 Mayıs Pazartesi Elazığ'da oynanacak. Tur atlayacak taraf 25 Mayıs'ta 1'inci Grup'tan çıkacak takımla 2'nci Lig'e yükselmek için tarafsız sahada final oynayacak.