Kuşadasıspor - Belediye Kütahyaspor: 1-2

TFF 3'üncü Lig Play-Off 2'nci Tur ilk maçında deplasmanda 2-1 yenildiği Belediye Kütahyaspor'u konuk eden Kuşadasıspor rakibine evinde de aynı skorla mağlup oldu ve 2'nci Lig'e yükselme şansını yitirdi. Konuk Kütahyaspor maçın 37'nci dakikasında Can Muhammet Vural'ın golüyle öne geçti ve ilk yarıyı 1-0 galip tamamladı. Ev sahibi Kuşadasıspor, 61'inci dakikada Aykut ile tabelayı eşitledi: 1-1. Mücadelede 90+6'ncı dakikada Kütahyaspor adına Burak fileleri havalandırıp galibiyeti perçinledi. Kuşadasıspor üst üste ikinci sezon Play-Off'tan eli boş dönerken, Kütahyaspor bu sonuçla adını bir üst tura yazdıran taraf oldu. Belediye Kütahyaspor, Play-Off grup finalinde Erbaaspor işe eşleşti.