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        Motosikletli sürücü, süs havuzunda ölü bulundu

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Adem Karataş (41), süs havuzunda güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 18:55 Güncelleme: 17.05.2024 - 19:00
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        Motosikletli sürücü, süs havuzunda ölü bulundu
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Adem Karataş (41), süs havuzunda güvenlik görevlileri tarafından ölü bulundu. Karataş'ın motosikletiyle kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kaza, saat 06.00 sıralarında İsabeyli Mahallesi'nde bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin güvenlik görevlisi devriyeye çıktığı sırada süs havuzunun içerisinde, bir kişinin hareketsiz yattığını gördü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde kişinin öldüğü belirlendi. Polis ekiplerince bölgede yapılan incelemede süs havuzuna yakın bir alanda motosiklet bulundu. Ekiplerce ölen kişinin motosiklet sürücüsü Adem Karataş olduğu tespit edildi. Karataş'ın cansız bedeni otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Karataş'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çapıp, süs havuzuna düştüğü ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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