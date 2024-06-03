Aydın'dan filede bir takviye daha

Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

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