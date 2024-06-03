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        Aydın'dan filede bir takviye daha

        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy ile anlaştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 13:20 Güncelleme: 03.06.2024 - 13:20
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        Aydın'dan filede bir takviye daha
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        Sultanlar Ligi ekiplerinden Aydın Büyükşehir Belediyespor, dış transferde Galatasaray'dan genç libero İrem Nur Özsoy ile anlaştı. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon kadro planlamaları çerçevesinde çalışmalarını sürdüren takımımız son olarak Galatasaray forması giyen genç libero İrem Nur Özsoy ile sözleşme imzaladı. Sporcumuzun başarılı bir sezon geçirmesini temenni ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

        Arkas Spor altyapısında yetişen 21 yaşındaki İrem Nur, eylül ayında çapraz bağ ameliyatı olmuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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