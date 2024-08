Aydın'da orman yangınında 2'nci gün (3)

'5AKTİF YANGINIMIZ VAR'

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde devam eden yangın için bölgeye geldi. Bakan Yumaklı, ekiplerden yangınla ilgili bilgi aldıktan sonra basın açıklaması yaptı. 5 aktif yangın olduğunu dile getiren Bakan Yumaklı, "Bir önceki açıklamamızda İzmir'de 6 aktif yangından bahsetmiştik. Bunlardan bir tanesi olan Muğla Milas yangını kontrol altına alındı. Halihazırda 5 aktif yangınımız var. İzmir, Karşıyaka Yamanlar'la alakalı 3 uçak, 14 helikopterle yangın bir vadinin içerisine sıkıştı, orada ulaşım biraz zor. Bu şekilde uçaklar ve helikopterlerle bu alanda baskıyı azaltıp arkadaşlarımızın bir şekilde müdahale ederek söndürmesini bekliyoruz. Bununla ilgili müdahaleler devam ediyor" diye konuştu.

'9 KİLOMETRELİK BİR HAT OLUŞTU'

Yangında 9 kilometrelik hat oluştuğunu söyleyen Bakan Yumaklı, "Yangınların tamamında insani can kaybının olmadığını söyledim. Elbette ki bu dünyayı birlikte paylaştığımız bu yanan alanlarda, ormanlarda yaşayan canlıların yok olması, etkilenmesi hiç kimsenin arzu ettiği, kabul edebileceği bir şey değil. Onlar için de çok üzgün olduğumuzu ifade ediyorum. Bunu her seferinde söylüyorum ancak niyeyse 'Neden bunu ifade etmiyorsun?' deniyor bir kez daha altını çizerek söyleyelim. İnsan olan hiç kimse bu şekilde bir canın yok olmasına, yanmasına herhalde gönlü razı olmaz. Yaklaşık 9 kilometrelik bir hat oluştu. Yaklaşık yanan alanı şu anda söylemeyeyim. Söylediğim her şey yanlış anlaşılabilir. Sadece orman alanlar yok. Açık alanlar, tarlalar var. Her şey bittikten sonra teşkilatımız etkilenen alanları bildirmiş olacak. Biz de o zaman söyleyeceğiz. Ancak etkilenen alan, yanan alan değildir. Bunu hep söylüyoruz. Daha sonra kesin olarak hasar görmüş alanları arkadaşlarımız açıklamaya devam edecek" diye konuştu.