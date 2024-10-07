Aydın Valisi Canbolat'tan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ziyaret

Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Binbaşı Engin Anar ile botla kıyı şeridinde incelemelerde bulunan Vali Canbolat, bölge yürütülen faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canbolat, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.