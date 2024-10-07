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        Aydın Valisi Canbolat'tan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ziyaret

        Aydın Valisi Yakup Canbolat Kuşadası kıyı şeridinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:08 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:35
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        Aydın Valisi Canbolat'tan Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığına ziyaret
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        Aydın Valisi Yakup Canbolat Kuşadası kıyı şeridinde incelemelerde bulundu.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canbolat, Kuşadası Sahil Güvenlik Komutanlığını ziyaret etti

        Sahil Güvenlik Orta Ege Grup Komutanı Binbaşı Engin Anar ile botla kıyı şeridinde incelemelerde bulunan Vali Canbolat, bölge yürütülen faaliyetlerle ilgili ayrıntılı bilgi aldı.

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