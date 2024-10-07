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        Vefat eden araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı

        Vefat eden araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk'ün cenazesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 17:59 Güncelleme: 07.10.2024 - 17:59
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        Vefat eden araştırmacı yazar Ali Haydar Öztürk, son yolculuğuna uğurlandı
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        Vefat eden araştırmacı-yazar Ali Haydar Öztürk'ün cenazesi, Aydın'ın Efeler ilçesinde toprağa verildi.

        Necip Fazıl Kısakürek'in en yakın dava arkadaşlarından, Milli Görüş hareketinin kurucu isimlerinden Ali Haydar Öztürk için Külliye Camisinde cenaze töreni düzenlendi.

        İl Müftüsü Hasan Güneş tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Öztürk'ün naaşı, Safiye Sultan Türbesi'nin yanına defnedildi.

        Cenaze törenine Öztürk'ün eşi Gülgün, çocukları Mintaha Neslihan, Usame ve Bilal Öztürk, AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten ve vatandaşlar katıldı.

        Gazetecilere açıklama yapan Gülgün Öztürk, "Haydar Bey çok özel bir insandı. O benim hayatıma girdiği günden beri bir amanın elindeki asası gibiydi. Kendisi büyüklerini sadece anmakla yetinmedi, onların ahlakını kendine ahlak edinen bir insandı. Allah rahmet eylesin. Ölmeden 3 gün önce dediği bir şey vardı, 'beni soranlara hakkımı helal ettiğimi söyle' dedi. 'Bütün İslam alemine hakkımı helal ediyorum' dedi." ifadelerini kullandı.

        Ali Haydar Öztürk, dün tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde 93 yaşında vefat etmişti.

        - Büyük Doğu dergisinin çıkmasına katkıları oldu

        Öztürk, 1931'de Şanlıurfa'da doğdu. Şanlıurfa Lisesi ve Teknik Okul'dan mezun olan yazar bir süre ticaretle uğraştı. Çeşitli firmalarda müşavirlik yaptı ve yönetim kurulu başkanlığında bulundu.

        Lise yıllarında "Büyük Doğu" dergisinden etkilenerek, İstanbul'a Necip Fazıl Kısakürek'in yanına gelen Öztürk, Kısakürek'in farklı dönemlerde yayımladığı "Büyük Doğu" dergisinin çıkmasına katkıda bulundu.

        Bir süre ABD'de bulunan Öztürk, 1968'den itibaren çeşitli şehirlerde konferanslar verdi. Uzun süre İstanbul ve Ankara'da kaldıktan sonra 1997'de Aydın'a yerleşen Ali Haydar Öztürk, Aydın'da 2003'ten sonra "Kültür ve Sanatta Aydın" ve "İdare" dergilerinin genel koordinatörlüğünü üstlendi.

        Aydın Yazarlar ve Şairler Derneği ile Menderes Yüksek Öğretim ve Bilim Vakfı kurucuları arasında yer alan Öztürk, ayrıca Mehmet Akif Vakfı, Türkiye Yazarlar Birliği ve Aydınlar Ocağı üyesiydi.

        Milli Nizam ve Milli Selamet partilerinin de İzmir bölge kurucularından olan Öztürk, 1973 ve 1977 seçimlerinde Muğla ve Aydın'dan milletvekili adayı oldu. Yine aynı yıllarda Komünizmle Mücadele Derneğinin genel sekreterliği görevini yürüttü.

        Öztürk'ün yazıları "Bugün", "Mücadele", "Milli Gazete" ve "Yeni Şafak" gazetelerinde, kendisinin çıkardığı "Türk Ruhu" dergisinin yanı sıra "Hilal", "Tohum" ve "Tek Yol" dergilerinde okurla buluştu.

        - "Türk Ruhu" dergisi

        Türk yazı hayatında önemli yere sahip olan "Türk Ruhu" dergisi, Ali Haydar Öztürk tarafından 15 Aralık 1957'de İstanbul'da çıkarılmaya başlandı.

        Yazı işleri müdürlüğünü Mustafa Abamor'un üstlendiği dergi, ilk iki sayıda 15 günlük, üçüncü sayıdan itibaren haftalık olarak yayımlandı. Siyasi, edebi, içtimai, dini, sanat ve kültür dergisi olan Türk Ruhu, toplamda 14 sayı olarak çıktı.

        Dergi ilk sayısından itibaren Ord. Prof. Dr. Ali Fuat Başgil, Dr. Cahit Tanyol, İsmail Hami Danişmend, Ord. Prof. Dr. Kazım İsmail Gürkan, Ord. Prof. Dr. Mustafa İnan, Münevver Ayaşlı, Dr. Nurettin Topçu ve Ord. Prof. Dr. A. Süheyl Ünver gibi dönemin önemli isimlerini kadrosunda barındırmayı başardı.

        Öztürk, derginin ilk sayısında, "Davet" başlıklı sayfada, şu ifadeleri kaleme almıştı:

        "Milli idealimizi kurmak için 7'den 70'e manavdan en üstün ilim adamına kadar, herkesi feragat ve fedakarlıkla el birliğine davet ediyoruz. Açılan feza devrinde saniyeleri kıskanarak Türk ruhunu bulmak ve asrın en mütekamil ilim ve sistemiyle teçhiz ederek, gerçek şahsiyetimizi çıkarmalıyız. Yıllar yılı geri kaldığımız ilim kervanına iman ve milli idealimizden aldığımız sonsuz yapıcı bir aşkla yetişmek, madde ile mana sahilini ilmin pırlanta köprüsü ile birbirine bağlamak zorundayız. Bu köprü en üstün ruh planında inşa edildiği gün, Türk Ruhu gerçek şahsiyetini bütün ihtişamıyla kazanacaktır."

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