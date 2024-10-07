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        Nazillispor kazandı, 3 futbolcuyu kaybetti

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Nazillispor'da iki futbolcunun sakatlanması, bir oyuncunun da kırmızı kart görmesi moralleri bozdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.10.2024 - 11:51 Güncelleme: 07.10.2024 - 11:55
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        Nazillispor kazandı, 3 futbolcuyu kaybetti
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta hafta sonu mesaisinde evinde Arnavutköy Belediyespor'u 2-1 yenerek bu sezon ilk galibiyetini alan Nazillispor'da iki futbolcunun sakatlanması, bir oyuncunun da kırmızı kart görmesi moralleri bozdu.

        Türkiye Kupası'nda 9 Ekim Çarşamba günü Somaspor'u ağırlayıp hafta sonu Erbaaspor deplasmanına çıkacak siyah-beyazlılarda kaleci Mustafa Güngör 54'üncü dakikada sakatlanarak sahayı terk etmişti. Arka adalesinde yırtık şüphesi olan kaleci Mustafa'nın en az 3 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi. Takımın genç futbolcularından stoper Oğuzhan Andaç ise şanssız bir sakatlık yaşadı. 19 yaşındaki oyuncunun Sökespor ile oynanan hazırlık maçında çapraz bağları koptu. Furkan Balaban da Arnavutköy Belediyespor maçının 75'inci dakikasında kırmızı kart görüp cezalı duruma düştü.

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