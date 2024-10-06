GÜNCELLEME - Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
T.E'nin kullandığı 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir yönetimindeki 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.
Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü Taşdemir ile aynı motosikletteki Asuman Esen hayatını kaybetti.
Sürücü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. tutuklandı.
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