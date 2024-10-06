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        GÜNCELLEME - Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü

        Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.10.2024 - 22:03 Güncelleme: 06.10.2024 - 22:03
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        GÜNCELLEME - Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi öldü
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        Aydın'ın Germencik ilçesinde hafif ticari araçla motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

        T.E'nin kullandığı 09 ANP 033 plakalı hafif ticari araç, Ömerbeyli mevkisinde Halil İbrahim Taşdemir yönetimindeki 45 AAF 809 plakalı motosikletle çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle motosiklet yola savruldu.

        Haber verilmesiyle bölgeye jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücü Taşdemir ile aynı motosikletteki Asuman Esen hayatını kaybetti.

        Sürücü T.E. jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.E. tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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