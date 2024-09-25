Nazillispor'da Özkan Kılıç gitti

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezona 4'te 0 çekerek başlayıp son sıraya demir atan Nazillispor'da Teknik Direktör Özkan Kılıç'la yollar beklenildiği gibi ayrıldı. Evinde son olarak Menemen FK'ya da 4-1 yenilen siyah-beyazlılarda faturayı Kılıç'a kesen yönetim genç teknik adamın görevine son verdi. Sezon öncesi maça çıkmadan ayrılan Yüksel Yeşilova'nın yerine göreve getirilen Özkan Kılıç, takımın başında yalnızca 1.5 ay kalabildi. Nazilli'de yeni teknik direktör bulunana kadar takımı Antrenör Gürhan Sönmez çalıştıracak.

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