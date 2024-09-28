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        Nazillispor galibiyet hedefliyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maç sonunda puanla alamayan ve teknik direktörü Özkan Kılıç'la yollarını ayıran grup sonuncusu Nazillispor yarın deplasmanda 68 Aksarayspor'la karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.09.2024 - 10:52 Güncelleme: 28.09.2024 - 10:52
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        Nazillispor galibiyet hedefliyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 4 maç sonunda puanla alamayan ve teknik direktörü Özkan Kılıç'la yollarını ayıran grup sonuncusu Nazillispor yarın deplasmanda 68 Aksarayspor'la karşı karşıya gelecek. Dağılgan Stadı'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Mustafa Ünver düdük çalacak. Takımın başında sahaya çıkacak teknik sorumlu Gürhan Gürmez, "Biz işimizin çok zor olduğunu biliyoruz. Rakibimizin de güçlü ekiplerden biri olduğunun farkındayız. Nazillispor olarak zor günlerden geçiyoruz. Bu zorlu deplasmanda puan ve puanlar almak istiyoruz. Ben tüm arkadaşlarıma güveniyorum ve gereğini yapacaklarına olan inancımı koruyorum" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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