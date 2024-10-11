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        Aydın filede THY'yi ağırlıyor

        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2'nci hafta mücadelesinde yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.10.2024 - 11:13 Güncelleme: 11.10.2024 - 11:13
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        Aydın filede THY'yi ağırlıyor
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        SULTANLAR Ligi'nde geçen hafta deplasmanda Kuzeyboru'ya 3-0 yenilerek sezona mağlubiyetle başlayan Aydın Büyükşehir Belediyespor, 2'nci hafta mücadelesinde yarın evinde Türk Hava Yolları ile karşı karşıya gelecek. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Arzu Uzatöz, Necmi Avcı hakem ikilisi yönetecek.

        Aydın temsilcisi seyircisi önündeki ilk sınavından zaferle ayrılıp galibiyetle tanışmayı hedefliyor. THY ise ilk maçında Fenerbahçe'ye 3-0 kaybetti. Öte yandan maçın biletleri 200 TL'den satışa sunuldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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