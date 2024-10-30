Kuşadasıspor - Karaköprü Belediyespor: 1-2

KUŞADASISPOR, Türkiye Kupası'na 3'üncü Tur'da veda etti. Sahasında Karaköprü Belediyespor'la karşı karşıya gelen Aydın ekibi sahadan 2-1 yenik ayrıldı. Kuşadasıspor maçın 7'nci dakikasında Olkan'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıyı 1-0 mağlup tamamlayan konuk Karaköprü Belediyespor, 55'inci dakikada İbrahim Halil'in penaltı golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Mustafa Berk 88'inci dakikada Karaköprü Belediyespor'un ikinci golünü attı: 1-2. Kupada yoluna devam eden takım Karaköprü Belediyespor oldu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.