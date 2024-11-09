Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 1-3

        SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 17:16 Güncelleme: 09.11.2024 - 17:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aydın Büyükşehir Belediyespor - Vakıfbank: 1-3
        ABONE OL
        ABONE OL

        SULTANLAR Ligi'nde Aydın Büyükşehir Belediyespor, 8'inci hafta mücadelesinde konuk ettiği Vakıfbank'a 3-1 mağlup oldu. Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakanın setleri 25-21, 21-25, 20-25 ve 17-25'lik skorlarla sona erdi. Bu sonuçla Vakıfbank 7'nci galibiyetini alırken, Aydın ekibi 3 galibiyette kaldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Aydın'da genç kadını mesajla tehdit ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
        Aydın'da genç kadını mesajla tehdit ettiği suçlamasıyla 1 kişi yakalandı
        Germencik'te yağmur duası yapıldı
        Germencik'te yağmur duası yapıldı
        Nazillispor deplasmanda puan avında
        Nazillispor deplasmanda puan avında
        Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklan...
        Aydın merkezli uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklan...
        Yenipazar'da çiftçiler yağmur duasına çıktı
        Yenipazar'da çiftçiler yağmur duasına çıktı