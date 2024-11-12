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        Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Abdülbari Kokan (75), yolda bulduğu, içinde 5 bin 350 TL para ile cep telefonu olan kadın çantasını zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.11.2024 - 16:09 Güncelleme: 12.11.2024 - 16:15
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        Yolda bulduğu para dolu çantayı sahibine ulaştırdı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Abdülbari Kokan (75), yolda bulduğu, içinde 5 bin 350 TL para ile cep telefonu olan kadın çantasını zabıta ekiplerine teslim ederek sahibine ulaştırılmasını sağladı.

        Abdülbari Kokan, öğle saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir banka şubesinin yakınında yoldaki bir kadın çantası buldu. Kokan, içinde 5 bin 350 TL para, cep telefonu ve evrak bulunan çantayı Nazilli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne götürüp, sahibinin bulunması için teslim etti. İçindeki evraktan çantanın evi Zafer Mahallesi'nde bulunan Ayşe Tobal'a (78) ait olduğu belirlendi. Nazilli Belediyesi Zabıta Amiri Göksel Taş, Tobal'ı belediyeye çağırarak, tutanakla çantasını teslim etti.

        'BULUNDUĞUNU SÖYLEDİKLERİNDE ÇOK SEVİNDİM'

        Çantası kaybolduğunda çok üzüldüğünü belirten Ayşe Tobal, "Zabıtadan arayıp, çantamın bulunduğunu söylediklerinde çok sevindim. Çantamı bulup, Zabıta Müdürlüğüne getiren kardeşimize de çok teşekkür ediyorum. Allah kendisinden bin kere razı olsun" dedi.

        'KAYBEDENLERİN ÜZÜLMESİNİ İSTEMEM'

        Çantayı bulduğunda hiç düşünmeden Zabıta Müdürlüğü'ne getirip teslim ettiğini belirten Abdülbari Kokan, "Çanta içerisinde para olduğunu da Zabıta Müdürlüğü'nde öğrendim. Yaşlı bir teyzenin çantasıymış. Çağırıp, sahibine teslim ettiler. Tekrar bir çanta bulsan yine hemen ilgili yere getirir teslim ederim. Kaybedenlerin üzülmesini istemem" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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