Nazilli'de yeni kaleci antrenörü bulundu

TFF2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da görevinden ayrılan kaleci antrenörü Yalçın Bilgiç'in yerine yeni kaleci antrenörü ile anlaşma sağlandı. Siyah-beyazlılarda bu göreve Bülent Okkan getirildi. Son olarak 3'üncü Lig ekiplerinden Efeler 09'da görev yapan Bülent Okkan, yeni kulübünde işbaşı yaptı. Uzun yıllar Aydın futboluna hizmet eden Bülent Okkan, Nazillispor kalecileri ile tanışıp kolları sıvadı. Okkan daha önce iki farklı dönemde Nazillispor'da çalışmıştı. Nazilli ekibi bu hafta evinde oynayacağı Bucaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.