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        Nazillispor ateşle oynuyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 kaybeden Nazillispor, düşme hattından bir türlü çıkamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 25.11.2024 - 11:07
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        Nazillispor ateşle oynuyor
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 kaybeden Nazillispor, düşme hattından bir türlü çıkamadı. Sezona büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlılar toplam 9'uncu yenilgini alarak 6 puanda kaldı. 13 maçta sadece 1 kez galip gelen Nazillispor, 3 kez de rakipleriyle yenişemedi. Ligin 13'üncü haftasını 17'nci sırada geçiren Nazillispor, her geçen hafta camiasını endişelendirmeye devam etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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