Nazillispor ateşle oynuyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta deplasmanda Karacabey Belediyespor'a 3-0 kaybeden Nazillispor, düşme hattından bir türlü çıkamadı. Sezona büyük umutlarla başlayan siyah-beyazlılar toplam 9'uncu yenilgini alarak 6 puanda kaldı. 13 maçta sadece 1 kez galip gelen Nazillispor, 3 kez de rakipleriyle yenişemedi. Ligin 13'üncü haftasını 17'nci sırada geçiren Nazillispor, her geçen hafta camiasını endişelendirmeye devam etti.