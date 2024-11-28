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        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı

        AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.11.2024 - 15:33 Güncelleme: 28.11.2024 - 15:35
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        Aydın'da sahte içki operasyonu: 3 gözaltı
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        AYDIN'ın Efeler ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 2 farklı iş yerinde sahte alkol üretimiyle satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, belirlenen adreslere dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 2 bin 520 litre etil alkol, 174 alkol aroma likidi, 1 dolumda kullanılan hassas terazi, 1 vakumlama makinesi ve 1600 etiketsiz plastik bidon ele geçirildi. İş yeri sahipleri E.G., E.D. ve çalışan E.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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