Nazillispor seri istiyor

TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor gözünü hafta sonu deplasmanda oynayacağı Mersin İdman Yurdu müsabakasına çevirdi. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve kazanıp seri yakalayacaklarını söyledi. Fırıloğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

“Oyuncularım iyi bir çıkış yakaladı. Moral olarak da çok iyiler. Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda geriden gelerek galip gelmemiz oyuncularımıza moral ve özgüven geldi. Tabi ki bu durum teknik heyet olarak bizleri de çok sevindiriyor. Bu hafta sonu deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile oynayacağımız zorlu maçtan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Bunu oyuncularımız da çok istiyor ve bir galibiyet serisi başlatmak için çaba harcıyor" dedi.