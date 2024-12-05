Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor seri istiyor

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor gözünü hafta sonu deplasmanda oynayacağı Mersin İdman Yurdu müsabakasına çevirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 11:12 Güncelleme: 05.12.2024 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Nazillispor seri istiyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yeni Çarşı Spor'u yenerek kümede kalma yolunda umut tazeleyen Nazillispor gözünü hafta sonu deplasmanda oynayacağı Mersin İdman Yurdu müsabakasına çevirdi. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını ve kazanıp seri yakalayacaklarını söyledi. Fırıloğlu yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:

        “Oyuncularım iyi bir çıkış yakaladı. Moral olarak da çok iyiler. Geçtiğimiz hafta kendi sahamızda geriden gelerek galip gelmemiz oyuncularımıza moral ve özgüven geldi. Tabi ki bu durum teknik heyet olarak bizleri de çok sevindiriyor. Bu hafta sonu deplasmanda Mersin İdman Yurdu ile oynayacağımız zorlu maçtan da puan ve puanlarla dönmek istiyoruz. Bunu oyuncularımız da çok istiyor ve bir galibiyet serisi başlatmak için çaba harcıyor" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        Eşini uykuda öldüren dede kan dondurdu!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        İşte Narin cinayetinde iyileştirilen görüntüler!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Çiğ köftecideki tacizci yakalandı!
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azli oylanacak
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon'un azli oylanacak
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Savunmada kurgu değişiyor!
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        Meksika'dan ABD'ye insan seli
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        'Su'dan tartışma kanlı bitti: 2 ölü!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        Gözlerinize güveniyorsanız bu test size göre!
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        "Evli - çocuklu - mutlu" imajı çizdi
        Dünyanın en izole 8 adası!
        Dünyanın en izole 8 adası!
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        HTŞ: Halep'i devretmeye hazırız
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        "10 milyonda 1'in başına gelmez!" "Direkt gittim zaten!"
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Bu illerde yağmur ve kar var!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        Yaşlı çifti 5 milyon TL dolandırdılar! Rezidansta gözaltı!
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        "Erken hasat nedeniyle ürünlerde pestisit çıkıyor"
        5 yılda 4 yas
        5 yılda 4 yas
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        Oxford Sözlüğü yılın kelimesi seçmişti! Beyin çürümesi nedir?
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        "Kapadokya'nın atmosferi ruhumu okşadı"
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        Kuraklık enerjide korku yaratıyor
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı
        AR-GE personel teşviki işverenin hakkı

        Benzer Haberler

        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı
        Söke'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Söke'de devrilen traktörün sürücüsü yaralandı
        Aydın'da sahte alkol denetimlerinde 3 kişi yakalandı
        Aydın'da sahte alkol denetimlerinde 3 kişi yakalandı
        Aydın'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da motosiklet yayaya çarptı, 2 kişi yaralandı
        Aydın'da 374 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 3 gözaltı
        Aydın'da 374 litre 'sahte içki' ele geçirildi; 3 gözaltı
        Devrilen saman balyalarının altında kalıp öldü
        Devrilen saman balyalarının altında kalıp öldü