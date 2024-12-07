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        Nazillispor, Mersin deplasmanında

        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yenİ Çarşıspor'u evinde 2-1 yenen Nazillispor yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol takımı ile karşı karşıya gelecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:58 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:58
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        Nazillispor, Mersin deplasmanında
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        TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta evinde Beyoğlu Yenİ Çarşıspor'u evinde 2-1 yenen Nazillispor yarın deplasmanda Yeni Mersin İdmanyurdu Futbol takımı ile karşı karşıya gelecek. Mersin Stadı'nda Egemen Artun'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör Hakan Fırıloğlu, zor bir maça çıkacaklarını belirterek, "Geçen hafta aldığımız galibiyetle çıkışa geçtik. Seri yakalamak istiyoruz" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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