Şehit Teğmen Dut, son yolculuğuna uğurlandı (3)

'KIZKARDEŞİ VE ANNESİ ŞEHİDİ TABUTU ÖPEREK, UĞURLADI'

Isparta'daki helikopter kazasında şehit olan Teğmen Mustafa Atakan Dut'un (24) cenazesi, ilk olarak Aydın Germencik ilçesindeki dedesi Bekir Nalbantoğlu'nun evinin önüne getirildi. Bu sırada annesi Kübra Dut, babası Astsubay Üstçavuş Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut ve diğer yakınları gözyaşı döktü. Şehidin annesi ve kardeşi tabutu öperek uğurladı.

Şehidin annesi Kübra Dut, ‘Benim hakkım sana helal olsun’ diyerek oğluyla vedalaştı. Helallik alındıktan sonra şehidin cenazesi, tören için Çarşı Camisi’ne götürüldü. Şehidin Kara Harp Okulu’ndan arkadaşları cenaze aracının önünde Harbiye Marşı'nı söyleyerek yürüdü. 'TABUTUNA TEĞMEN KILICI KONULDU' Çarşı Camisi'nde düzenlenen törene şehidin annesi Kübra Dut, babası Astsubay Ali Dut ve kız kardeşi Ecem Nur Dut’un yanı sıra Aydın Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş, CHP Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan ve Evrim Karakoz, Ege Ordu Komutanı Orgeneral İrfan Özsert, İzmir Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Erdoğan Gür, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu ile yakınları ve silah arkadaşları katıldı.