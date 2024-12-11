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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

        AYDIN'ınKuyucak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo 150 gram kubar esrar ve 1 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 11.12.2024 - 12:25
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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        AYDIN'ınKuyucak ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda 3 kilo 150 gram kubar esrar ve 1 kilo 820 gram metamfetamin ele geçirildi, 2 şüpheli tutuklandı.

        Aydın İl Jandarma Komutanlığı ve Kuyucak İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ilçede uyuşturucu imalatı ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Çalışmanın ardından belirlenen bir eve dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 3 kilo 150 gram kubar esrar, 1 kilo 820 gram metamfetamin, ruhsatsız 3 tabanca, 150 fişek, 1 hassas terazi, suçtan elde edildiği değerlendirilen 57 bin 320 TL para, 5 uyuşturucu kullanma aparatı ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Evde bulunan şüpheliler A.Ç. ve Ş.T. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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