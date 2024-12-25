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        Nazilli'de sağanak; su basan bodrum kattaki aileyi ekipler kurtardı

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin bodrum katını su bastı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.12.2024 - 19:01 Güncelleme: 25.12.2024 - 19:05
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        Nazilli'de sağanak; su basan bodrum kattaki aileyi ekipler kurtardı
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle bir evin bodrum katını su bastı. Evde yaşayan 3 kişilik aileyi belediye personeli kurtardı.

        Kentte dün başlayan ve zaman zaman etkisini artıran sağanak nedeniyle Sümer Mahallesi'ndeki bir apartmanın bodrum katındaki daireyi su bastı. Evdeki İrfan Becet, mahalle muhtarı Talat Çamdeviren'i arayıp, yardım istedi. Çamdeviren, durumu belediye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Aydın Su ve Kanalizasyon İşleri Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler eve dolan suyu tahliye edip, 3 kişilik aileyi kurtardı. Becet ailesinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Yaşadıklarını anlatan İrfan Becet, "Evimizden dışarı çıkamadık. Buradan taşan lağım suları diğer evleri de rahatsız ediyor. Onlar da mağdur oldu. Ayrıca kümesimizdeki tavuklar da öldü" dedi. Oğlu İsmail Becet de evde mahsur kaldıkları için okuluna gidemediğini belirtip, "Bugün sınavım vardı. Çok üzgünüm" diye konuştu.

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