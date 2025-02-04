Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.T. (46), tutuklandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli N.T.'yi, takibe aldı. Adresinde yapılan aramada 14 parça halinde 47 gram metamfetamin, 4 parça halinde 46 gram esrar, çalışır vaziyette hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 lira ele geçirildi. Şüpheli N.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.