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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama

        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.02.2025 - 14:27 Güncelleme: 04.02.2025 - 14:30
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        Aydın'da uyuşturucu operasyonunda 1 tutuklama
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        AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan N.T. (46), tutuklandı.

        Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği, uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında şüpheli N.T.'yi, takibe aldı. Adresinde yapılan aramada 14 parça halinde 47 gram metamfetamin, 4 parça halinde 46 gram esrar, çalışır vaziyette hassas terazi, ruhsatsız tabanca ve şarjör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 17 bin 400 lira ele geçirildi. Şüpheli N.T. ise emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemede 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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