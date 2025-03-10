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        Nazillispor'da düşüş sürüyor

        2'nciLig Kırmızı Grup'ta bu sezon 6 farklı teknik adamın görev yaptığı Nazillispor, paraşütsüz düşüşe bir türlü engel olamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 13:01 Güncelleme: 10.03.2025 - 13:01
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        Nazillispor'da düşüş sürüyor
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        2'nciLig Kırmızı Grup'ta bu sezon 6 farklı teknik adamın görev yaptığı Nazillispor, paraşütsüz düşüşe bir türlü engel olamadı.

        Takımı son olarak mevcut futbolculardan Anıl Taşdemir'e emanet eden Nazilli, yine çare bulamadı. Taşdemir'le çıktığı 2 maçta Ankara Demirspor'a deplasmanda 2-0, Somaspor'a evinde 4-0 yenilerek gol atamayan Nazillispor, galibiyet hasretini 7 haftaya çıkarırken, bu süreçte hanesine yalnız 1 puan yazdırabildi. Her geçen hafta kurtuluş umutları azalan siyah-beyazlı ekip 13 puanla düşme hattında sondan ikinci sırada kaldı.

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