Aydın'da orman yangını

Yangın, saat 15.00 sıralarında Karıncalıdağ bölgesi Pirlibey mevkisinde ormanlık alanda çıktı. Bölgeden yükselen dumanları fark edenlerin ihbar üzerine Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı 20 arazöz ve 8 su tankeri olay yerine sevk edildi. Ekipler, alevlerin yayılmasını engellemek için yoğun gösteriyor. Yangın söndürme çalışmalarının olumlu şekilde sürdürüldüğü belirtildi.

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