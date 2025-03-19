Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen hilti, jeneratör, dedektör, testere, nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip, 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ve 2 hilti ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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