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        Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı

        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 13:40 Güncelleme: 19.03.2025 - 13:45
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        Kaçak kazıya suçüstü; 8 gözaltı
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        AYDIN'ın Köşk ilçesinde, jandarmanın düzenlediği operasyonda kaçak kazı yapıp tarihi eser ararken yakalanan 8 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başçayır Mahallesi Asar mevkisinde kaçak tarihi eser kazısı yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilere yönelik dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi. Şüpheliler M.S., S.K., F.A., H.S., K.A., A.S., C.Y. ve L.A. suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları belirlenen hilti, jeneratör, dedektör, testere, nacak, 4 çift iş eldiveni, 4 maske, 3 adet 10 metre uzunluğunda ip, 1 adet 15 metre uzunluğunda uzatma kablosu ve 2 hilti ucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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