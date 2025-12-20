Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Aydın Haberleri

        Nazillispor'dan "ligden çekilme" açıklaması

        Nesine 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Nazillispor'un profesyonel liglerden çekilme durumu olduğu bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.12.2025 - 17:34 Güncelleme: 20.12.2025 - 17:34
        Nazillispor'dan "ligden çekilme" açıklaması
        Nesine 3. Lig 4.Grup'ta mücadele eden Nazillispor'un profesyonel liglerden çekilme durumu olduğu bildirildi.

        Pamukören Stadı'nda Oktaş Uşakspor'u konuk eden Nazillispor, rakibine 2-0 mağlup oldu. Bu sonuçla Nazillispor, ligin ilk yarısını 4 puanla son sırada tamamladı.

        Kulüp Asbaşkanı İsmail Poyraz Batur, maçın ardından gazetecilere, profesyonel liglerdeki son maçlarını oynadıklarını belirterek, ligden çekilme durumlarının olduğunu açıkladı.

        Yolun sonuna geldikleri için bu kararı aldıklarını ifade eden Batur, "Bu son maçımız gibi gözüküyor. Devre arasında her hangi bir şey olmadığı takdirde çekilme yazısını vereceğiz. 58 yıllık kulübün çöküşünün bazılarına mutluluk vereceğini biliyorum ama inşallah bundan sonra Nazilli, Aydın ve Ege Bölgesinde bir kulübe sahip çıkarlar." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Aydın haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aydın Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

